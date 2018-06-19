У німецькому Штутгарті пройшла 12-та автомобільна виставка “Ретро-Класік” (фоторепортаж)
14:31, 26 березня 2012
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Виставка розмістилася у восьми залах на загальній площі понад 100 тис. кв. м. 1278 експонентів з 20-ти країн світу, в тому числі х Південної Африки, Бразилії та Нової Зеландії, представили на виставці близько 3 тис. транспортних засобів.
Штутгарт. 26 березня. УНІАН. У німецькому Штутгарті пройшла 12-та автомобільна виставка “Ретро-Класік”.
Цього року вона тривала три дні – з 22 по 25 березня, в одному з найбільших виставкових залів Німеччини – штутгартському Messe.
Виставка розмістилася у восьми залах на загальній площі понад 100 тис. кв. м.
1278 експонентів з 20-ти країн світу, в тому числі х Південної Африки, Бразилії та Нової Зеландії, представили на виставці близько 3 тис. транспортних засобів.
“Наша виставка в черговий раз пройшла блискуче, як з точки зору якості, так і інтернаціоналізму учасників та відвідувачів”, - заявив керуючий директор компанії Messe Stuttgart Роланд БЛЯЙНРОТ.
За попередніми даними, 12-ту виставку відвідали 65 тис. відвідувачів.
Наступна виставка має відбутися 7-10 березня 2013 року.
На цьогорічній виставці було представлено понад 3 тис. різноманітних транспортних засобів з мотором.
Як завжди, штутгартська виставка збирає безліч цікавих моделей
Вело-коляска з мотором – Daimler. 1886 року випуску, має 1-циліндровий мотор потужністю 1,5 кінських сили, а максимальна швидкість, які набирав цей гібрид велосипеда та машини – 18 кілометрів на годині.
Benz-велокомфорт 1898 року випуску. 1-циліндровий мотор, потужністю 2,5 кінських сили. Максимальна швидкість такої вело-коляски – 25 кілометрів на годину. За 12 років – до 1900 року, було продано 1200 таких автомобілів.
Oldsmobile 1903 року випуску. Ця машина, як стверджують її власники, брала участь у раллі Лондон-Брайтон – ретро-раллі, брати участь в якому можуть лише автомобілі, випущені до 1 січня 1905 року.
А ось і комплект ретро-інструментів. І все було б гаразд, якби не виявилося, що виготовлені вони – з шоколаду, тож при ремонті машини вони навряд чи допоможуть, хіба що – втамувати голод.
Одна з найкрасивіших машин свого часу – Іспана-Сюіза H6B, 1928 року. Нині, такий раритет продають за 570 тис. євро. Втім, немає нічого дивного, адже Іспана-Сюіза завжди вважалася автомобілем королів. На такому автол їздили Франко і Пабло Пікассо.
Цей Adler Junior 1934 року тільки нещодавно знайшли в одному з сараїв і вирішили представити прямо так, як він там і зберігався останні кілька десятиліть. Що ж до відновлення, то тепер можна не сумніватися – цій машині пощастило, і вона отримає своє “друге життя”.
Традиційний класичний Horch. Ці машини випускалися в період з 1935 по 1937 роки. Загалом було зроблено 627 машин, потужністю в 100 кінських сил.
Звичайний Rolls-Royce, щоправда з трохи завищеним дахом – щоб справжнім джентльменам не доводилося дуже сильно нагинати голови в циліндрах при посадці.
Abarth 750 GT Zagato 1959 року. Спортивний автомобіль з максимальною швидкість в 180 кілометрів на годину. Загалом було випущено близько 100 таких автомобілів.
Lincoln Continental 1961 року. Символ американської мрії і гігантизму: 8 циліндрів, і одразу 300 кінських сил має під своїм капотом ця машина.
Звичайний Ford пікап 1933 року.
А цей Ford вже продано, про що свідчить відповідний напис на лобовому склі
Німецький клуб любителів Citroen представив семимісну сімейну машину 1955 року
На виставці можна побачити не лише справжні машини, але й різноманітні діючі моделі, які тут же можна придбати, якщо на реальний Rolls-Royce грошей поки не вистачає
Швейцарія – країна-мрія для всіх, хто має багато грошей і хоче знайти для них тихий притулок. В Швейцарії все дуже респектабельно. В 1940-1961 роках навіть в пожежній службі цієї країни працювали ось таки Rolls-Royce Phantom-2.
Фото Юрія Пінського.
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