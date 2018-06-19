У німецькому Штутгарті пройшла 12-та автомобільна виставка “Ретро-Класік” (фоторепортаж)

Штутгарт. 26 березня. УНІАН. У німецькому Штутгарті пройшла 12-та автомобільна виставка “Ретро-Класік”.

Цього року вона тривала три дні – з 22 по 25 березня, в одному з найбільших виставкових залів Німеччини – штутгартському Messe.

Виставка розмістилася у восьми залах на загальній площі понад 100 тис. кв. м.

1278 експонентів з 20-ти країн світу, в тому числі х Південної Африки, Бразилії та Нової Зеландії, представили на виставці близько 3 тис. транспортних засобів.

“Наша виставка в черговий раз пройшла блискуче, як з точки зору якості, так і інтернаціоналізму учасників та відвідувачів”, - заявив керуючий директор компанії Messe Stuttgart Роланд БЛЯЙНРОТ.

За попередніми даними, 12-ту виставку відвідали 65 тис. відвідувачів.

Наступна виставка має відбутися 7-10 березня 2013 року.

Фото Юрія Пінського.