Брюссель. 30 березня. УНІАН. Міжнародна правозахисна організація Freedom House відзначає погіршення умов для роботи ЗМІ в Україні.

Про це йдеться в доповіді організації щодо стану свободи в світі за 2012 рік, присвяченій Україні, яка оприлюднена на сайті Агентства ООН з питань біженців.

“Конституція гарантує свободу слова та висловлювань, і брехня не є кримінальним порушенням. Бізнес-магнати з різними політичними інтересами мають та впливають на багато компаній, в той час як місцева влада часто контролює місцеві ЗМІ. Умови для ЗМІ погіршилися з моменту виборів (Президента України – УНІАН) Віктора Януковича, і Президент висловив погрозу одному репортеру під час грудневої прес-конференції, який запитав про зростаючий достаток його родини, коли багато людей в країні мають фінансові складнощі”, - написано в документі.

У доповіді зазначається, що майже 69% українців отримують новини через телеканали, однак зараз на них представлено менше альтернативних точок зору, відкритих дискусій та думок експертів.

Крім того, Freedom House відзначив, що у квітні 2011 року уряд тиснув на власника видання Kyiv Post з метою звільнення його редактора, однак рішення було скасовано після протесту колективу видання. У доповіді також згадується випадок вилучення з ефіру мовлення трьох харківських телеканалів, відсутність прогресу в розслідуванні справи про зникнення харківського журналіста Василя Климентієва та низку інших випадків.

Freedom House також звернув увагу на те, що хоча доступ до Інтернет в країні поки не обмежений, тим не менше відсутність достатнього рівня знань іноземної мови є ключовим бар’єром для багатьох українців. У доповіді також зазначається, що схвалений закон про доступ до публічної інформації не набагато покращив загальне середовище праці українських медійників.