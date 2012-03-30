Угоду з ЄС в найближчі місяці не підпишуть

Брюссель.30 березня. УНІАН. Підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС в найближчі місяці неможливо з технічної точки зору.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні журналістам заступник міністра закордонних справ України Павло Клімкін за кілька годин до парафування угоди.

“Навіть з технічної точки зору я не очікуватиму підписання угоди в найближчі місяці”, - сказав він.

П.Клімкін зазначив, що після парафування розпочинається процедура підготовки документу до підписання, в тому числі і переклад його на всі офіційні мови ЄС, а також на українську мову.

У зв’язку з цим, заступник міністра нагадав, що угода про зону вільної торгівлі між ЄС та Кореєю готувалася до підписання щонайменше протягом одного року з моменту парафування.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про нову угоду у березні 2007 року, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою частиною угоди, – на початку 2008 року. У вересні 2008 року на паризькому саміті Україна-ЄС було схвалено рішення про те, що нова угода носитиме назву угоди про асоціацію.