Президент європейських ”народників”: Вибори в Україні стануть вирішальними

Київ. 30 березня. УНІАН. Парламентські вибори стануть вирішальними для України, заявляє президент Європейської народної партії Вільфред Мартенс.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це йдеться у у його зверненні до делегатів з’їзду «Батьківщини», який проходить сьогодні у Києві.

«Зараз ви готуєтесь до наступних парламентських виборів, і з огляду на погіршення політичної ситуації в Україні я хотів би наголосити, що для всіх опозиційних партій дуже важливо співпрацювати», - сказав В.Мартенс.

«Ми цінуємо конструктивну роль, яку відіграє «Батьківщина» та іаш лідер Юлія Тимошенко у цьому процесі», - наголосив президент ЄНП.

На думку В.Мартенса, наступні вибори стануть вирішальними для України. «Вам доведеться захистити демократію та європейські цінності, щоб забезпечити європейське майбутнє для України», - сказав він. «Лише співпраця, компроміс, солідарність та довіра допоможуть опозиції перемогти у цій битві», - підкреслив В.Мартенс.

Він висловив задоволення, що під час обговорення оновленої політичної програми партії «Батьківщина» використовувалась платформа Європейської народної партії. «Тому я радий, що цінності та принципи ЄНП будуть включені до вашої політичної програми», - зазначив В.Мартенс.

«Від імені Європейської народної партії я хотів би висловити нашу підтримку «Батьківщині» у виборчій кампанії 2012 року. Я щиро сподіваюсь, що ви зможете подолати виклики в Україні, щоб реалізувати ваші європейські амбіції», - сказав президент ЄНП.