Майбутнє угоди з ЄС залежить від України

Брюссель. 30 березня. УНІАН. Голова Комітету з питань закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок (група народних партій, Німеччина) заявляє, що майбутнє угоди Україна-ЄС залежить від Києва.

Про це йдеться в його коментарі з нагоди сьогоднішнього парафування угоди.

“Парафуючи угоду про асоціацію, Європейський Союз дає чітко зрозуміти, що переговори були завершені з метою забезпечення переваг для економіки та народу України. М’яч зараз на полі українського уряду”, - написано в коментарі Е.Брока, переданого УНІАН прес-службою групи народних партій Європарламенту.

Голова парламентського Комітету наголосив, що угода про асоціацію може бути підписана і ратифікована лише за умови створення українським урядом необхідних умов, серед яких – відповідність базовим принципам демократії та верховенства права.

“Це включає в себе припинення переслідування та ув’язнення опозиційних політиків, що неприйнятно і не узгоджується з верховенством права”, - підкреслив Е.Брок.

Він також висловив переконання в тому, що опозиція повинна мати право на участь у виборах разом зі своїми лідерами в рівних умовах з правлячою партією щодо процедури виборів та доступу до ЗМІ.

“Таким чином, від Президента Януковича залежить сприяння отриманню народом його країни переваг від цієї угоди”, - наголосив депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбудеться парафування угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Документ на сьогодні складається зі 170 сторінок політичної частини, 180 – частини, в якій викладена сутність торговельних домовленостей, а також 1350 сторінок доповнень та протоколів.

Україна та ЄС розпочали переговори про нову угоду у березні 2007 року, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою частиною угоди, – на початку 2008 року. У вересні 2008 року на паризькому саміті Україна-ЄС було схвалено рішення про те, що нова угода носитиме назву угоди про асоціацію.