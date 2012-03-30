В Європарламенті кажуть, що майбутнє угоди Україна-ЄС залежить від Києва

Брюссель. 30 березня. УНІАН. Голова Комітету з питань закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок (група народних партій, Німеччина) заявляє, що майбутнє Угоди про асоціацію України з ЄС залежить від Києва.

“Парафуючи Угоду про асоціацію, Європейський Союз дає чітко зрозуміти, що переговори були завершені з метою забезпечення переваг для економіки та народу України. М’яч зараз на полі українського уряду”, - йдеться у коментарі Е.Брока, переданому агентству УНІАН прес-службою групи народних партій Європарламенту.

Голова парламентського комітету наголосив, що угода може бути підписана і ратифікована лише за умови створення українським урядом необхідних умов, серед яких – відповідність базовим принципам демократії та верховенства права.

“Це включає в себе припинення переслідування та ув’язнення опозиційних політиків, що неприйнятно й не узгоджується з верховенством права”, - наголосив Е.Брок.

Він висловив переконання у тому, що опозиція повинна мати право на участь у виборах разом зі своїми лідерами у рівних умовах із правлячою партією.

“Таким чином, від Президента Януковича залежить сприяння отриманню народом його країни переваг від цієї угоди”, - наголосив депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 березня, відбудеться парафування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Документ на сьогодні складається зі 170 сторінок політичної частини, 180 сторінок частини, у якій викладено сутність торговельних домовленостей, а також 1350 сторінок доповнень та протоколів.

Україна та Євросоюз розпочали переговори про цю угоду у березні 2007 року, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою частиною угоди, – на початку 2008 року.

У вересні 2008 року на паризькому саміті Україна-ЄС було прийнято рішення про те, що новий документ матиме назву Угода про асоціацію.