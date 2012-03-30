НАТО хоче від України сформованої позиції щодо ПРО в Європі

Київ. 30 березня. УНІАН. НАТО закликає Україну сформувати свою позицію стосовно розгортання системи протиракетної оборони у Європі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу на тему ”Трансатлантична безпека, нові виклики та архітектура протиракетної оборони; пріоритети та перспективи для Центральної та Східної Європи та України” повідомив голова Офісу зв’язку НАТО в Україні Марчін Кожієл.

Він підтвердив наявність потенціалу у співпраці України і НАТО.

При цьому М.Кожієл закликав Україну сформувати свою позицію стосовно розгортання системи ПРО в Європі. “Україна має мати свою стратегічну позицію на те, що відбувається”, – сказав голова Офісу зв’язку НАТО в Україні.

За його словами, Альянс, у свою чергу, готовий і запрошує Україну до співпраці у цьому питанні.

Секретар Посольства США в Україні Юрій Федьків нагадав, що НАТО вже заявляло про готовність до обговорення з потенційними партнерами і вітає будь-які пропозиції, зокрема, України, у питанні розміщення системи ПРО.

Він також закликав Україну сконцентруватись на виконанні щорічного національного Плану дій Україна-НАТО.

За словами Ю.Федьківа, “незалежно від рішення України не проводити курс на членство, річна програма є важливим інструментом для здійснення реформ у різних сферах”.