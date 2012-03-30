До України з Австрії прийшло ще 11 авто для допомоги тваринам

Київ. 30 березня. УНІАН. До України із Австрії доправлено 11 автомобілів, призначених для надання допомоги бездомним тваринам.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінприроди, зазначивши, що сьогодні міністр екології та природних ресурсів України Микола Злочевський ознайомився із цією спецтехнікою, яка прибула до України в рамках реалізації меморандуму між Мінприроди та міжнародною благодійною організацією «Чотири лапи».

Зокрема, біля будинку Мінприроди для ознайомлення були представлені 3 мобільних клініки для вакцинації та стерилізації собак, 1 мобільна амбулаторія для медичної допомоги та перевезення ведмедів, а також 7 автомобілів для транспортування тварин.

«Дуже важливо, що зобов’язання, які взяла на себе організація «Чотири лапи», виконуються, - відзначив міністр. – З боку Мінприроди надаватиметься максимальна організаційна підтримка для реалізації нашого спільного проекту».

Спецтехніка базуватиметься у містах проведення футбольного Євро-2012, але фактично буде використовуватись на всій території України. Зокрема, одна мобільна клініка для безпритульних собак від будинку Мінприроди відразу відправляється до Запоріжжя, йдеться в повідомленні.

Мобільна амбулаторія для медичної допомоги та перевезення ведмедів базуватиметься на території національного природного парку «Синевір» (Закарпатська область), в Центрі реабілітації ведмедів. Від будинку Мінприроди мобільна амбулаторія відправиться у Хмельницьку область, аби перевезти хворого ведмедя з приватного цирку в Центр реабілітації.

На реалізацію меморандуму між Мінприроди та міжнародною благодійною організацією «Чотири лапи» планується приїзд 120 спеціалістів з 11 країн світу, які будуть працювати спільно з українськими ветеринарами. Вони будуть здійснювати стерилізацію та вакцинацію, надавати тваринам медичну допомогу, підкреслили в Мінприроди.