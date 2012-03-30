Україна та ЄС парафували угоду про асоціацію

Брюссель. 30 березня. УНІАН. Глави делегацій на переговорах України та Європейського Союзу парафували Угоду про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі.

Про це йдеться у спільному прес-релізі голів переговорних команд України та ЄС, текст якого розміщено на офіційному сайті МЗС України.

“Сьогодні Глави переговірних делегацій України та Європейського Союзу парафували текст Угоди про асоціацію, невід’ємною складовою частиною якої будуть положення про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ). У зв’язку з цим Глави переговорних груп щодо ЗВТ підтвердили досягнуті 22 грудня 2011 року домовленості щодо змісту ЗВТ і зобов’язалися завершити правову експертизу тексту, включаючи технічні додатки та протоколи”, - написано у прес-релізі.

“Обидві сторони висловили спільне зобов’язання вжити подальших технічних заходів, необхідних для підготовки до підписання Угоди про асоціацію», - продовжується у документі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні сторони мали парафувати близько 170 сторінок політичної частини угоди про асоціацію, а також першу та останню сторінки торговельної частини угоди, зафіксувавши таким чином її зміст.

Як повідомив заступник міністра закордонних справ України Павло Клімкін, це означає, що в ході підготовки угоди до підписання, до її торговельної частини можуть бути внесені “суто технічні” правки, які будуть погоджені в ході юридичної вичитки документу і не змінюватимуть зміст домовленостей.

Документ на сьогодні складається зі 170 сторінок політичної частини, 180 – частини, в якій викладена сутність торговельних домовленостей, а також 1350 сторінок доповнень та протоколів.

Україна та ЄС розпочали переговори про нову угоду у березні 2007 року, а про зону вільної торгівлі, яка є складовою частиною угоди, – на початку 2008 року. У вересні 2008 року на паризькому саміті Україна-ЄС було схвалено рішення про те, що нова угода носитиме назву угоди про асоціацію.