Грищенко поговорив з депутатами Британії

Київ. 3 квітня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко обговорив з членами багатопартійної парламентської групи дружби з Україною парламенту Британії поточний стан та перспективи двостороннього політичного діалогу між нашою країною та Великою Британією.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, зустріч відбулася у ході візиту К.Грищенка до Сполученого Королівства.

У ході зустрічі члени британського парламенту були поінформовані про успішне парафування Угоди про асоціацію з ЄС, а також про заходи, які здійснюються у контексті підготовки до парламентських виборів у жовтні ц.р.

Британські депутати висловили підтримку Україні на її шляху європейської інтеграції, а також готовність офіційного Лондона продовжувати активний діалог з Києвом у цьому контексті, зокрема, щодо підписання та ратифікації Угоди про асоціацію.

Джон Віттінгдейл, який очолює групу дружби, наголосив, що Сполучене Королівство готове підтримати амбіційний європейський порядок денний України, включаючи її прагнення набути повноправного членства в ЄС.