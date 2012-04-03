Грищенко летить у Нідерланди

Київ. 3 квітня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко 3-4 квітня перебуватиме з робочим візитом в Нідерландах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

За його словами, метою візиту К.Грищенка до Нідерландів є поглиблення двостороннього співробітництва у різних сферах та підтримання політичного діалогу на рівні керівників зовнішньополітичних відомств двох країн, а також забезпечення підтримки Нідерландами основних пріоритетів України у сфері європейської інтеграції.

Програмою візиту передбачені переговори К.Грищенка з його нідерландським колегою Урі Розенталем, зустрічі з генеральним директором Організації із заборони хімічної зброї Ахметом Озюмджю, президентом Міжнародного кримінального суду Санг-Хюн Сонгом, головою та членами комітету у закордонних справах парламенту Нідерландів, а також з представниками бізнесових структур Нідерландів, зацікавлених у співпраці з Україною.