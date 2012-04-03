У лютому ціни промвиробників в Європі зросли

Брюссель. 3 квітня. УНІАН. У лютому 2012 року ціни промислових виробників зросли порівняно з січнем 2012 року на 0,6% у єврозоні, і на 0,8% в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У лютому 2012 р. порівняно з лютим 2011 р. ціни виробників зросли на 3,6% у єврозоні, і на 4,3% - у ЄС-27.

У лютому 2012 р. порівняно з січнем 2012 р. ціни у промисловості, за винятком енергетики, зросли на 0,4% у єврозоні і на 0,3% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі зросли на 1,2% у зоні євро і на 1,5% - у ЄС-27. Ціни напівфабрикатів зросли на 0,6% в зоні євро та на 0,5% в ЄС-27, ціни на товари тривалого користування зросли на 0,3% у єврозоні та в ЄС-27, на товари короткострокового споживання – також зросли на 0,3% в обох зонах.

Ціни на капітальне майно зросли на 0,2% в зоні євро та в ЄС-27. .

Найбільше зростання цін промислових виробників у лютому 2012 р. порівняно з січнем 2012 р. зареєстроване в Данії (3,6%), Бельгії (1,9%) та Фінляндії (1,7%).

Зниження цін виробників було зареєстроване в Кіпрі (-0,3%) та Словенії (-0,1%).

У лютому 2012 р. порівняно з лютим 2011 р. ціни в промисловості, за винятком енергетики, зросли на 1,7% у зоні євро і на 2,0% у ЄС-27, ціни в енергетичному секторі зросли на 9,3% в єврозоні і на 9,7% в ЄС-27, напівфабрикати зросли в ціні на 1,1% в єврозоні і на 1,4% в ЄС-27, товари короткострокового споживання подорожчали на 2,9% у єврозоні і на 3,3% в ЄС-27, товари тривалого користування подорожчали на 2,4% в обох зонах, капітальне майно подорожчало на 1,4% в єврозоні і на 1,5% в ЄС-27.

У лютому 2012 р. порівняно з січнем 2011 р. найбільше зростання цін промислових виробників зареєстроване у Латвії (10,2%), Кіпрі (8,6%) та Литві (8,3%).

Найменше зростання цін зареєстроване в Швеції (0,2%), Мальті (0,6%) та Словенії (0,7%).

У січні 2012 р. порівняно з груднем 2011 р. ціни промислових виробників зросли на 0,8% в зоні євро та на 0,6% в ЄС-27.