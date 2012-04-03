Швеція допоможе Україні в адаптації законодавства

Київ. 3 квітня. УНІАН. Королівство Швеція підтримає Україну в питаннях гармонізації українського законодавства з нормами і стандартами ЄС.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, відповідні домовленості були досягнуті під час зустрічі міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка з держсекретарем міністра торгівлі Королівства Швеція Гуннаром Уумом 3 квітня.

«Швеція продовжить надавати підтримку Україні на шляху європейської інтеграції, зокрема у питаннях гармонізації вітчизняного законодавства до норм і стандартів ЄС, і сприятиме початку функціонування зони вільної торгівлі між Україною і ЄС», - йдеться у повідомленні Мінекономрозвитку.

Крім того, в міністерстві повідомляють, що за підсумками зустрічі Швеція продовжить заохочувати шведських підприємців до активної роботи на українському ринку.

У ході зустрічі також обговорювалися питання співпраці у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів і можливої участі шведських компаній у модернізації української газотранспортної системи.