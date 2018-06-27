У німецькому Хальброні виставляли українські писанки (фоторепортаж)

Хальброн. 9 квітня. УНІАН. У німецькому місті Хальброн, земля Баден- Вюнтерберг, відбулася 10-та виставка «Великоднє яйце протягом часу».

Основу виставки, яка тривала з 16 березня по 5 квітня, склали три приватні колекції – Дорис Зьонер, Хорста-Вільгельма Кьолера та українського подружжя з Хальброну- Анастасії та Володимира Козак.

На всіх контенентах розписують великодні яйця, розмірковуючи над таємницею зародження життя. Саме тому, організатори експозиції намагалися не лише продемонструвати художню красу, а й розкрити сакральний зміст великоднього яйця, розкрити таємниці стародавніх знаків і символів.

На виставці були представлені Великодні яйця з Угорщини, Польщі, Литви, Німеччини, Швейцарії, Румунії, Перу, Росії та України

При цьому, самі яйця відрізнялися розмаїттям стилів: вишивка бісером, мальовані і покриті лаком, дряпанки, писанки, крашанки.

Українська експозиція викликала чи не найбільшу зацікавленість у відвідувачів. І не лише тому, що була наповнена за змістом, оскільки разом з яйцями були представлені і столітні вишивані сорочки, і бандура, і паска, але ще й тому, що техніка української писанки виявилася ексклюзивною.

Автор та фото: Людмила Бондар.