У німецькому Хальброні виставляли українські писанки (фоторепортаж)
12:32, 09 квітня 2012
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Українська експозиція викликала чи не найбільшу зацікавленість у відвідувачів. І не лише тому, що була наповнена за змістом, оскільки разом з яйцями були представлені і столітні вишивані сорочки, і бандура, і пасха, але ще й тому, що техніка української писанки виявилася ексклюзивною.
Хальброн. 9 квітня. УНІАН. У німецькому місті Хальброн, земля Баден- Вюнтерберг, відбулася 10-та виставка «Великоднє яйце протягом часу».
Основу виставки, яка тривала з 16 березня по 5 квітня, склали три приватні колекції – Дорис Зьонер, Хорста-Вільгельма Кьолера та українського подружжя з Хальброну- Анастасії та Володимира Козак.
На всіх контенентах розписують великодні яйця, розмірковуючи над таємницею зародження життя. Саме тому, організатори експозиції намагалися не лише продемонструвати художню красу, а й розкрити сакральний зміст великоднього яйця, розкрити таємниці стародавніх знаків і символів.
На виставці були представлені Великодні яйця з Угорщини, Польщі, Литви, Німеччини, Швейцарії, Румунії, Перу, Росії та України
При цьому, самі яйця відрізнялися розмаїттям стилів: вишивка бісером, мальовані і покриті лаком, дряпанки, писанки, крашанки.
Українська експозиція викликала чи не найбільшу зацікавленість у відвідувачів. І не лише тому, що була наповнена за змістом, оскільки разом з яйцями були представлені і столітні вишивані сорочки, і бандура, і паска, але ще й тому, що техніка української писанки виявилася ексклюзивною.
На вході виставки - Великодній заяць, який гостинно запрошував всіх бажаючих ознайомитися з культурою Великоднього яйця
Колекціонер Дорис Зьонер збирає писанки вже понад 50 років. В її колекції представлені Великодні яйця з Румунії, Польщі України та Росії
Ось так виглядають писанки в Угорщині
А ось так розписують Великодні яйця в Швейцарії
А це - румунські писанки, які за малюнком та технікою дуже схожі на українські
Організатори української експозиції - Анастасія та Володимир Козак
Українські писанки та вишиванка
Яйце страуса - українська писанка? А чом би й ні. На задньому плані - 100-річна сорочка, вишита бісером
Техніка української писанки викликала неабияку зацікавленість у відвідувачів
Окреме місце в експозиції знайшлося для славнозвісної Косівської писанки
Українська Паска і писанки всіх регіонів України
В ході виставки відбувалася і підготовка до Хресної ходи Вербної неділі. Ці вінки мають назву «пальмовий кущ»
Автор та фото: Людмила Бондар.
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