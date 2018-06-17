Адвокат Авакова: “У рішенні суду немає згадки про домашній арешт”

10 квітня Римський суд заслухав питання щодо обрання запобіжного заходу для колишнього губернатора Харківської області Арсена Аракова. Суд мав визначитися щодо того, в якому стані колишній український губернатор чекатиме іншого суду – щодо своєї можливої екстрадиції в Україну: вільною людиною, або під домашнім арештом. Рішення суду стало відомо лише 12 квітня, однак його інтерпретації адвокатами Авакова та українською прокуратурою відрізнялися кардинально. Ми попросили роз’яснити рішення римського суду адвоката Коррадо Олів’єро.

Пане Адвокат, яка правова ситуація пана Авакова згідно італійського законодавства на даний час?

Пан Аваков в даний момент є вільною людиною, яка очікує на рішення суду щодо його екстрадиції. Він немає жодного обмеження особистої свободи.

Українська прокуратура поширила 12 квітня інформацію з посиланням на компетентні органи Італії, згідно з якою Арсен Аваков перебуває під домашнім арештом. Чи відповідає дійсності ця інформація?

Ця новина є цілковито фальшивою. Хочу наголосити, що лише суддя є компетентним у питанні обмеження свободи, і він його звільнив з-під варти, не наклавши жодного обмеження. І я надаю Вам копію цього рішення суду (див. нижче), де у резолютивній частині сказано наступне: «(Суд – УНІАН) відкликає запобіжний захід утримання під вартою, що був застосований до Авакова Арсена, особисті дані якого вказані вище, постановляючи його звільнити, якщо він не ув’язнений за інше (інші мотиви –УНІАН)». Як бачите - немає жодної згадки про домашній арешт.

Яка подальша процедура процесу екстрадиції і скільки може вона тривати?

Отже, на даний час відбулося засідання щодо обмеження свободи, і суддя звільнив пана Авакова. Тепер повинні перекласти документи, які надійшлі з України, на італійську мову фахівці у Міністерстві юстиції, після чого Міністерство направляє ці документи до римського апеляційного суду і починається судовий процес, у якому буде представлена також адвокатом держава Україна.

Ваш прогноз щодо можливої екстрадиції пана Авакова в Україну?

Я прогнозую, що буде відмова у екстрадиції, тому що вже у цьому рішенні суду є викладені певні принципи на основі яких можна передбачати відмову у екстрадиції.

Оригінал рішення суд

Записав Олесь Городецький, голова Християнського товариства українців в Італії.