11 українців видвоерно з Польщі

Варшава. 18 квітня. УНІАН. Прикордонна служба Польщі (Straż Graniczna, SG) минулого тижня зобов`язала залишити польську територію 11 громадян України через те, що їх працедавець не оформив належним чином документацію з їх працевлаштування.

Як повідомила УНІАН прес-служба польських прикордонників, українці виконували ремонтні роботі для підприємства, зареєстрованого у місті Катовіце на півдні Польщі.

”11 чоловіків, громадян України, працювали ”на чорно” без договорів та зареєстрованих власником фірми заявок на працевлаштування. У результаті проведеного розслідування виявлено, що працедавець запевнив іноземців, що виконав усі формальності необхідні для легальної роботи у Польщі”, - відзначила прес-служба.

Прикордонна служба, згідно з чинним законодавством, зобов`язала усіх українців добровільно залишити територію Польщі.

”Водночас ведеться справа проти працедавця іноземців за порушення ним закону про працевлаштування”, - відзначили прикордонники.

Як повідомляв УНІАН, польська прикордонна служба за останні 5 років, відколи у Польщі діє спрощена система працевлаштування для громадян України, за роботу без відповідних документів затримала близько 2,2 тисячі громадян України, в тому числі 400 торік.

Довідка УНІАН. Громадяни України з 2007 року можуть працювати у Польщі без отримання офіційного дозволу, котрий є необхідним документом для легальної роботи у Польщі, за умови реєстрації польським працедавцем відповідної заявки на роботу.

Водночас за цією спрощеною системою українці можуть працювати у Польщі не довше, ніж 6 місяців в році, та зобов`язані працювати на того самого працедавця, котрий оформив для них заявку.

За спрощеною системою можуть працювати також громадяни Білорусі, Росії, Грузії та Молдови, але понад 90% з усіх заявок польські працедавці реєструють для українців.

З моменту запровадження цієї системи 20 липня 2007 року до 2012 року поляки зареєстрували для громадян України близько 750 тисяч таких заявок на роботу.