Парад квітів у країні тюльпанів (фоторепортаж)

Ліссе. 22 квітня. УНІАН. Найбільший у світі нідерландський парк весняних квітів Кекенхоф в черговий раз відкрив свої двері.

Створений у 1949 році за ініціативою мера містечка Ліссе та виробників тюльпанів, за останні 60 років парк перетворився на справжній центр весняного туризму в Нідерландах. При цьому, як зазначають у парку, останнім часом спостерігається тенденція збільшення туристів з США та країн Азії.

Втім, нічого дивного в цьому немає: щорічно у парку висаджують близько 7 мільйонів весняних квітів на 32 гектарах землі, яка колись була звичайним лісом, де полювали на диких звірів.

Кожного року парк має і тематичну країну, виробники квітів з якої отримають право висадити центральну експозицію. Цього року такою країною стала Польща.

Однак, найбільшою прикрасою парку, та й мабуть, всіх Нідерландів, є парад квітів, який цього року провели вже в 65-ий раз. Цей парад традиційно триває весь день, протягом якого його учасники проходять відстань в майже 40 кілометрів – від Ноордвійку до Харлема (неподалік від Амстердаму).

У параді беруть участь як невеликі машини, прикрашені квітами, так і величезні платформи з композиціями на різноманітну тематику. Темою параду цього року стала “Комунікація”. В цілому, 20 тематичних композицій та близько 30 заквітчаних легкових авто взяли участь у нинішньому параді. Десятки тисяч туристів зібралися у суботу в парку Кекенхоф, щоб насолодитися весняними квітами і подивитися на дивовижне шоу, яким є парад квітів. УНІАН пропонує своїм читачам разом насолодитися майстерністю нідерландських виробників квітів. До речі, цього року парк працюватиме до 20 травня. Тому час на прогулянки у казковому світі тюльпанів, гіацинтів та нарцисів ще є.

Фото Сергія Воропаєва.