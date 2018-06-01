Парад квітів у країні тюльпанів (фоторепортаж)

Парад традиційно триває весь день, протягом якого його учасники проходять відстань в майже 40 кілометрів. У параді беруть участь як невеликі машини, прикрашені квітами, так і величезні платформи з композиціями на різноманітну тематику.
Ліссе. 22 квітня. УНІАН. Найбільший у світі нідерландський парк весняних квітів Кекенхоф в черговий раз відкрив свої двері.
Створений у 1949 році за ініціативою мера містечка Ліссе та виробників тюльпанів, за останні 60 років парк перетворився на справжній центр весняного туризму в Нідерландах. При цьому, як зазначають у парку, останнім часом спостерігається тенденція збільшення туристів з США та країн Азії.
Втім, нічого дивного в цьому немає: щорічно у парку висаджують близько 7 мільйонів весняних квітів на 32 гектарах землі, яка колись була звичайним лісом, де полювали на диких звірів.
Кожного року парк має і тематичну країну, виробники квітів з якої отримають право висадити центральну експозицію. Цього року такою країною стала Польща.
Однак, найбільшою прикрасою парку, та й мабуть, всіх Нідерландів, є парад квітів, який цього року провели вже в 65-ий раз. Цей парад традиційно триває весь день, протягом якого його учасники проходять відстань в майже 40 кілометрів – від Ноордвійку до Харлема (неподалік від Амстердаму).
У параді беруть участь як невеликі машини, прикрашені квітами, так і величезні платформи з композиціями на різноманітну тематику. Темою параду цього року стала “Комунікація”. В цілому, 20 тематичних композицій та близько 30 заквітчаних легкових авто взяли участь у нинішньому параді. Десятки тисяч туристів зібралися у суботу в парку Кекенхоф, щоб насолодитися весняними квітами і подивитися на дивовижне шоу, яким є парад квітів. УНІАН пропонує своїм читачам разом насолодитися майстерністю нідерландських виробників квітів. До речі, цього року парк працюватиме до 20 травня. Тому час на прогулянки у казковому світі тюльпанів, гіацинтів та нарцисів ще є.
Щорічно у парку Кекенхоф висаджують 7 мільйонів весняних квітів вручну
Досвідчені фахівці вигадують композиції та підбирають кольори
Тюльпани “Каліпсо”: тільки-но вмилися свіжим дощиком і радіють сонцю
Тим часом, на бульварі Корсо вже починається парад квітів, який відкриває оркестр. Ну, який парад без оркестру?
Одразу за оркестром – виставка різноманітних ваз для квітів, зроблених... з квітів
А це – головний редактор нідерландської газети “Телеграф”, створеної ще наприкінці 19-го століття, вичитує свіжий номер
Під час параду квітами прикрашена навіть машина поліції
Улюблений транспорт європейців 50-х років для відпусток, убраний весняними квітами
А ця композиція має назву “Рупор” – сам рупор розмістився на двох платформах, а його власник не закликає до акцій протесту, а просто бажає всім гарного весняного настрою.
Яке спілкування (тема параду – “Комунікація”, що означає “Спілкування”) без гарного чаю?
Прибули на парад і американські індійці разом зі своїми вігвамами.
А ця композиція має назву “Шкільний автобус”...
Автори “Шкільного автобусу”, очевидно, натякають на недостатнє фінансування освіти, тому й везуть відкриті сейфи для євро...
А завданням цих школярів є наповнення сейфів за рахунок грошей глядачів. Для того і несуть вони такі собі підсаки для грошей.
Ця композиція має назву співзвучну з темою параду – “Комунікація”...
На платформі представлені фігурки, які прагнуть донести всім глядачам якийсь месидж.
Голландці активно готуються до перемог своєї збірної з футболу на чемпіонаті Європи, який відбудеться цього року в Україні та Польщі. Про це свідчить м’яч у воротах в наступній композиції...
А ось і вболівальники голландської збірної. Точніше, лише їхня незначна частина на трибунах з квітів.
Композиція “Голос з минулого”
Близько 30 легкових автомобілів також прибули на парад у квітах. Кожен намагався прикрасити свій автомобіль якнайкраще.
Ця композиція має назву “Тіло”. Напис на нозі – “Доктор Риба”, очевидно тому, що нога потрапила в акваріум з милими піраньями
Остання композиція параду присвячена літу та відпочинку. На задньому плані добре видно “будиночок на колесах”, які дуже популярні і в сучасній Європі.
Фото Сергія Воропаєва.
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