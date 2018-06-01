Порожній візит

25 квітня перший віце-прем’єр-міністр України Валерій Хорошковський відвідав Брюссель, де мав зустрічі з низкою комісарів ЄС, представниками Європейської бізнес-асоціації, а також Президентом Європарламенту Мартіном Шульцем. Втім, результати цієї поїздки виглядають більше, ніж скромними. Причина в появі за день до візиту повідомлень про побиття колишнього українського прем’єра Юлії Тимошенко у Качанівській колонії.

Весь день 25 квітня Валерій Хорошковський, який на сьогодні є головним відповідальним в уряді за питання європейської інтеграції, перебував у Брюсселі. Його програма передбачала зустрічі з низкою європейських комісарів, зокрема, з питань фінансового програмування та бюджету Янушем Левандовські, з питань торгівлі Карелом Де Гухтом та з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефаном Фюле, а також представниками європейського бізнесу та Президентом Європарламенту Мартіном Шильцем. Під час зустрічі з українськими журналістами віце-прем’єр намагався випромінювати оптимізм. “Безумовно, ті рішення, які ми сьогодні привезли, роблять нас ближчими на шляху до підписання та ратифікації (угоди про асоціацію з ЄС – УНІАН)”, - заявив він журналістам.

Своїм головним досягненням під час зустрічей Хорошковський назвав “прогрес на шляху розблокування макрофінансової допомоги та програми бюджетної підтримки”. За його словами, в момент свого призначення першим віце-прем’єр-міністром наприкінці лютого він сформував програму першочергових дій для активізації відносин з ЄС з 25 пунктів, 15 з яких станом на сьогодні вже виконані. За його словами, не всі питання вирішувати легко. “Наприклад, можливість нашої аудиторської палати оцінювати не лише прибуткову, але й видаткову частину (бюджету – УНІАН) потребує не багато, не мало – змін до Конституції. Таким чином, ми в будь-якому випадку розуміємо, що певні питання відкладаються, тому що їх неможливо схвалити сьогодні, але ті питання, які в компетенції уряду та парламенту, ми їх безумовно вирішимо”, - сказав віце-прем’єр. Разом з тим, він не надав жодних деталей щодо того, на скільки великим є прогрес в розблокування програм допомоги ЄС, заморожених через непрозорість українського бюджету, а також не сказав ані жодного слова щодо того, коли ці програми можуть бути відновлені. І це, очевидно, свідчить про нульовий результат брюссельських зустрічей.

Втім, нічого дивного в такому результаті немає. Справа в тому, що напередодні візиту, 24 квітня, з’явилися повідомлення про побиття колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у в’язниці та її примусове вивезення до шпиталю, а також про оголошення нею голодування. А вже 25-го про встановлення факту побиття заявила і поки діючий український омбудсмен Ніна Карпачова. Тож, звичайно, що вся увага європейців була прикута саме до цього.

Сам Хорошковський перед журналістами намагався робити вигляд, ніби нічого не трапилося. Про питання Тимошенко він говорив побіжно, так, ніби кажуть про якісь дрібнички на кшталт шнурків для кросівок, що, звичайно, не може бути головним на порядку денному відносин між Києвом та Брюсселем. “Було відзначено, що підписання угоди про асоціацію (між Україною та ЄС – УНІАН) залежатиме від певних політичних обставин, які, власне кажучи, називаються абсолютно прямо, говорили про справу Тимошенко, яка на сьогодні є перешкодою... Тим не менше, я переконую своїх колег, що наш порядок денний не складається з одного пункту”, - сказав перший віце-прем’єр. При цьому, він зазначив, що справа Тимошенко є “не зовсім політичною”, але, передусім, кримінальною.

Разом з тим, ця майже бравурна тональність першого віце-прем’єра ще до його зустрічі з українськими журналістами була розвінчана невеличким повідомленням прес-служби Єврокомісії про зустріч С.Фюле з В.Хорошковським. “Поводження з ув’язненою колишнім прем’єр-міністром Юлією Тимошенко та іншими колишніми політиками було головною темою зустрічі між комісаром ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефана Фюле та Валерієм Хорошковським... Сьогоднішня зустріч також дала можливість коротко обговорити останній розвиток у відносинах Україна-ЄС”, - написано у повідомленні.

Ситуація з побиттям Тимошенко у в’язниці викликала значне занепокоєння в Європі і серед чиновників, і серед депутатів Європарламенту, і серед дипломатів. Практично всі опитані нами дипломати кажуть, що події 20 квітня у Качанівській колонії можуть суттєво вплинути на підписання угоди про асоціацію, відклавши це підписання на невизначений термін. При цьому, від України і досі продовжують чекати на пояснення, яких, судячи з повідомлення прес-служби Єврокомісії не зміг надати навіть перший віце-прем’єр під час свого особистого перебування в Брюсселі.

В приватних розмовах європейські політики просто хапаються за голову: “Це неймовірно! Як таке могло статися?”, - ось найрозповсюдженіша фраза на сьогодні. Задаються питанням щодо того, що сталося і в Україні. Втім, абсолютно не можна виключати того, що Тимошенко стала жертвою кулуарних ігор з метою підставити.... Хорошковського. Не виключено, що історія з Тимошенко була зроблена саме для того, щоб продемонструвати нездатність Хорошковського привозити будь-які результати з міжнародних переговорів. Адже зрозуміло, коли в країні відбуваються такі речі, як побиття ув’язнених та ще й напередодні приїзду з цієї країни високого чиновника, провал його місії можна гарантувати з 99% впевненістю.

Втім, це лише припущення, в якому досить багато від конспірології, хоча в сучасній Україні достатньо “розумних” голів, для яких до того ж не має моральних перешкод щодо цінності життя та здоров’я інших. У будь-якому випадку, неможливо знайти виправдання для того, що відбулося в камері Качанівської колонії 20 квітня. І справа не в Тимошенко, а в тому, що такі самі речі час від часу відбуваються з багатьма іншими українцями, які з різних причин, а інколи і без, потрапили “до лап” українського “правосуддя”. І ще один висновок: ті, хто зробив це, не має значення, чи з дурості, чи зі злих намірів, ще далі відкинули все українське суспільство від Європи. Перший дзвіночок вже пролунав: Президент Німеччини Йоахім Гаук вже відмовився від запрошення Віктора Януковича відвідати Україну у середині травня з політичних причин...

Сергій Воропаєв.

На фото: Валерій Хорошковський зустрічається з комісаром ЄС з питань фінансового програмування та бюджету Янушем Левандовські. Фото Єврокомісії.