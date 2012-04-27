ПАРЄ хоче розслідування останніх виборів Президента FIFA

Страсбург. 27 квітня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) виступає за детальне розслідування останніх виборів Президента FIFA, що відбулися 1 червня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції, схваленій ПАРЄ цього тижня на сесії у Страсбурзі.

Згідно з документом, розслідування має стосуватися того, чи не скористався Йозеф Блат тер своєю посадою для отримання “нечесних переваг для нього чи його потенціальних виборців”.

ПАРЄ закликала FIFA “повністю висвітлити факти щодо різних скандалів, які в отанні роки заплямували її репутацію та репутацію світового футболу”.

Депутати ПАРЄ вважають за необхідне посилити повноваження з розслідування Комітету з питань етики FIFA з тим, що він міг діяти з власної ініціативи, і проводити у будь-який період часу внутрішні розслідування, включаючи розслідування протик колишніх чиновників Асоціації.

У схваленому документі депутати ПАРЄ також запропонували рекомендації щодо належного управління та етики в спорті для міжнародних та національних спортивних органів, а також для урядів. Їхня мета – сприяти чесним правилам фінансування в спорті, а також запобігати значній фінансовій нерівності між клубами, захищати молодих спортсменів, покращувати прозорість та підзвітності органів управління в сфері спорту.