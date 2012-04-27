Брюссель. 27 квітня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС Кетрін Ештон стурбована повідомленнями про вибухи в Дніпропетровську.

Про це йдеться у заяві її речника, текст якої передано УНІАН.

“Верховний представник з шоком та стурбованістю дізналася про вибухи в Дніпропетровську. Її перші думки – з жертвами цих нападів та їхніми родинами і друзями, вона висловлює солідарність в цей момент часу з народом України”, - написано у заяві.

Речник зазначив, що ЄС залишиться у тісному контакті з владою України для отримання оновленої інформації про причини вибухів, стан жертв та можливі засоби допомоги Україні.

Яку повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, в результаті яких постраждало 29 осіб.