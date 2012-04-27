Лідери “зелених” в Європарламенті хочуть заяви від Платіні по Україні

Брюссель. 27 квітня. УНІАН. Співголови групи “Зелених” у Європарламенті Даніель Кон-Бендіт та Ребекка Хармс просять Президента УЄФА Мішеля Платіні виступити з заявою щодо політичної ситуації в Україні.

Про це йдеться в їхньому відкритому листі на ім’я Президента УЄФА, текст якого переданий УНІАН.

“Нам видається неможливим бути присутніми на турнірі на стадіонах Харкова, Києва чи Львова у той час, коли Юлія Тимошенко залишається у в’язниці, і коли їй відмовляють у доступі до медичного лікування лікарям, яким вона може довіряти”, - написано в листі.

“Ми вважаємо, що офіційна заява від УЄФА та національних федерацій футболу щодо нестерпного політичного клімату в Україні в нинішній час має бути ще до офіційного відкриття Євро-2012”, - написали Д.Кон-Бендіт та Р.Хармс.

За словами співголів групи “зелених” в Європарламенті має бути зрозуміло, що федерації футболу та спортсмени не можуть погодитися до таких нападок на права людини та до вибіркового правосуддя.

У листі депутати також зазначили, що політична ситуація в Україні суттєво деградувала з моменту останніх президентських виборів.

“Ю.Тимошенко є лише одним з випадків ув’язнення. До останнього часу всі спроби Європейського Союзу застерегти Президента Віктора Януковича від переслідування опозиції не дали результату”, - написали Д.Кон-Бендіт та Р.Хармс.