Брюссель. 10 травня. УНІАН. Єврокомісія висловить стурбованість розвитком подій в Україні у доповіді про прогрес в реалізації політики сусідства за 2011 рік.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив представник Єврокомісії, напередодні схвалення доповіді, запланованого на 15 травня.

““Що можу казати, коли ми стежимо за реалізацію політики, ми побачили кілька трендів не позитивних, наприклад вибіркова юстиція... Є кілька стурбованостей щодо України, і вони будуть відображені в доповіді по Україні”, - сказав співрозмовник агентства.

Він не надав інших деталей.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Єврокомісія планує представити Комюніке щодо реалізації Європейської політики сусідства в 2011 році, рекомендації на майбутнє, а також 12 доповідей з прогресу країн, які мають Плани дій в рамках Європейської політики сусідства з ЄС.

ЄС реалізовує Європейську політику сусідства з країнами-сусідами з 2004 року. В рамках Європейської політики сусідства розвивається співпраця з 16-ма країнами-сусідами ЄС.