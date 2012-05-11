Єврокомісія запропонує покращити Візовий кодекс для країн-сусідів

Брюссель. 11 травня. УНІАН. Єврокомісія запропонує ЄС покращити Візовий кодекс на підставі досвіду співпраці з країнами-сусідами в Комюніке щодо реалізації Європейської політики сусідства за 2011 рік, яке буде схвалено 15 травня.

Про це УНІАН повідомив представник Єврокомісії.

“Я думаю, ми кажемо про це дещо, про імплементацію Візового кодексу. Ми відчуваємо з боку ЄС, що візовий кодекс забезпечує багато простору для країн-членів в імплементації”, - сказав співрозмовник агентства.

Він також зазначив, що в питанні мобільності діалог з країнами-сусідами розширюється, а країни-партнери беруть на себе все більше зобов’язань.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Єврокомісія планує представити Комюніке щодо реалізації Європейської політики сусідства в 2011 році, рекомендації на майбутнє, а також 12 доповідей з прогресу країн, які мають Плани дій в рамках Європейської політики сусідства з ЄС.

ЄС реалізовує Європейську політику сусідства з країнами-сусідами з 2004 року. В рамках Європейської політики сусідства розвивається співпраця з 16-ма країнами-сусідами ЄС.