МЗС Італії стурбований долею Тимошенко

Київ. 11 травня. УНІАН. МЗС Італії висловив Послу України в Римі стурбованість у зв`язку зі справою екс-прем`єра Юлії Тимошенко, яка перебуває зараз у Харківській лікарні. Про це повідомив журналістам сьогодні офіційний представник італійського зовнішньополітичного відомства Джузеппе Манцо, передає РІА «Новости».

За словами дипломата, кілька днів тому директор політичного департаменту МЗС Італії Сандро де Бернардін запросив до себе українського посла Георгія Чернявського, щоб висловити йому стурбованість, з якою італійська сторона спостерігає за розвитком подій, пов`язаних із захистом прав людини в їхній країні й, зокрема, у справі Ю.Тимошенко.

Італійська сторона зажадала гарантій дотримання законних прав на отримання медичної допомоги для Ю.Тимошенко, зазначив Дж.Манцо.

Офіційний представник МЗС також повідомив, що Посол Італії в Києві Фабріціо Романо направив запит українській владі з проханням дозволити заступнику міністра закордонних справ Італії Марті Дассу відвідати Ю.Тимошенко в лікарні найближчими днями.

Російське агентство нагадує, що Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року була засуджена до семи років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газової угоди з Росією в 2009 році. З кінця грудня вона відбуває термін у колонії в Харкові й має проблеми зі здоров`ям.

Наприкінці квітня екс-прем`єр через соратників заявила, що при перевезенні з колонії до лікарні її тягли в простирадлі, скрутивши ноги й руки. Співробітники колонії, за словами Ю.Тимошенко, вдарили її в живіт, і вона від сильного болю на якийсь час знепритомніла.

Ю.Тимошенко оголосила голодування на знак протесту й подала скаргу на дії конвоїрів. Екс-прем`єра відправили назад до колонії.

Євросоюз зажадав від влади України негайних роз`яснень із приводу того, що сталося, хоча тюремна адміністрація звинувачення в рукоприкладстві відкинула, а прокуратура не знайшла підстав для порушення кримінальної справи.

В результаті Ю.Тимошенко 9 травня знову доставили з колонії до лікарні для проходження курсу реабілітації. Вона припинила голодування, її лікує лікар із німецької клініки ”Шаріте” за участю українських фахівців.