Візит спостерігачів ПАРЄ в Україну був запланований

Київ. 11 травня. УНІАН. Співдоповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи Маріетта де Пурбе-Лундін та Майліс Репс відвідають Україну наступного тижня з плановим візитом.

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів Іван Попеску, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

Він нагадав, що співдоповідачі ПАРЄ відвідають Центральну клінічну лікарню № 5 «Укрзалізниці», де відбувається лікування колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. (УНІАН: Державна пенітенціарна служба України дозволила співдоповідачам ПАРЄ відвідати Ю.Тимошенко 16 травня).

«Під час травневого планового візиту співдоповідачки Моніторингового комітету ПАРЄ Маріетта де Пурбе-Лундін та Майліс Репс відвідають у Харкові місце проходження лікування екс-прем’єрки. Таким чином ми показуємо, що Україна виконує свої зобов’язання, які взяли на себе в 1995 році під час вступу до Ради Європи. Ми продовжуємо діалог з ПАРЄ, рекомендації РЄ та Європейського суду виконуються. Адже Юрій Луценко перший етап лікування отримував за межами місць позбавлення волі, екс-прем’єр-міністр, нарешті, знову потрапила до лікарні, і зараз за участі німецького лікаря почалось лікування», - зазначив депутат-«регіонал».

«За рекомендацією Ради Європи ми прийняли новий Кримінальний процесуальний кодекс, розробляємо закон про адвокатуру. І це ми розробляємо не тільки тому, що сказала РЄ або інші структури, – ми це робимо тому, що хочемо осучаснити Україну і привести її до рівня найвищих стандартів як у соціальній галузі, так і в правовій», - додав І.Попеску.

«Крім того, створюється робоча група з опрацювання європейського досвіду щодо розмежування кримінальної та політичної відповідальності, щодо судоустрою, щодо незалежності суддів, щодо виборчих систем і так далі. Таким чином буде зібрано інформацію про виконання цих норм у європейських країнах для того, щоб потім уряд на підставі цього подав відповідні пропозиції щодо внесення змін до українського законодавства», - резюмував парламентарій.