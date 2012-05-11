Президент Литви прибула до Харкова

Харків. 11 травня. УНІАН. Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте прибула з робочим візитом до Харкова.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, у Міжнародному аеропорту «Харків» главу Литовської держави зустріли голова облдержадміністрації Михайло Добкін, голова Харківської міської ради Геннадій Кернес, перший заступник міністра закордонних справ України Руслан Демченко, заступник голови Харківської облради Людмила Давидова, прокурор Харківської області Геннадій Тюрін, начальник Головного управління МВС України в Харківській області Віктор Козицький.

В облдержадміністрації відбулася зустріч Д.Грібаускайте з М.Добкіним.

«В ході зустрічі були розглянуті питання налагодження двосторонніх торгово-економічних відносин між Литвою і Харківською областю», - йдеться у повідомленні.

Про можливу зустріч Д.Грібаускайте з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко не повідомляється.

Водночас, сьогодні, 11 травня, на офіційному сайті Президента Литви будло розміщене повідомлення, що Д.Грібаускайте сьогодні проведе зустріч з Президентом України Віктором Януковичем у Києві лише після відвідування у Харкові екс-прем`єр-міністра Ю.Тимошенко.

”Президент Литви сьогодні відвідає Україну з робочим візитом. Глава держави зустрінеться у Харкові в лікарні з колишнім прем`єр-міністром Ю.Тимошенко. Після цього Президент у Києві проведе двосторонню зустріч з Президентом України Віктором Януковичем”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент Литви Д.Грібаускайте погоджувалася на участь у Ялтинському саміті керівників держав Центральноєвропейської Ініціативи, який пізніше було скасовано, лише після гарантій Президента В.Януковича щодо можливості відвідати Ю.Тимошенко.

Ю.Тимошенко відбуває покарання в Качанівській виправній жіночій колонії №54 і на даний час проходить курс лікування в Центральній клінічній лікарні №5 «Укрзалізниці» у Харкові.