Міністри ЄС обговорять умови для підписання угоди з Україною

Брюссель. 11 травня. УНІАН. Міністри закордонних справ ЄС на засіданні 14 травня обговорять умови для підписання угоди про асоціацію з Україною.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив високопосадовий європейський дипломат.

“Ми обговоримо питання щодо можливих умов для підписання та ратифікації угоди, а також чи потрібно нам почекати певний час з підписанням”, - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що вже на сьогодні зрозуміло, що для підписання угоди, ЄС хотів би побачити в Україні прогрес щодо відмови від практики застосування вибіркового правосуддя, а також проведення чесних та вільних виборів.

“Я думаю, що міністри мають встановити критерії, згідно з якими вони зможуть побачити прогрес України. Однак, не всі вони на одній лінії, і я не очікую ніякого остаточного рішення в понеділок на цьому етапі”, - сказав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС вели переговори про угоду про асоціацію з 2007 року. 19 грудня 2011 року сторони заявили про завершення переговорів, а 30 березня 2012 року відбулося парафування документу.

Разом з тим, підписання та подальша ратифікація угоди про асоціацію на сьогодні відкладені через погіршення ситуації з демократією в Україні, використання вибіркового правосуддя, згортання прав людини.