У Брюсселі пройшов 17-ий гей-прайд (фоторепортаж)

Брюссель. 18 травня. УНІАН. У суботу, 12 травня, в Брюсселі відбувся 17-ий традиційний гей-прайд.

Як повідомляють організатори ходи, цього року вона зібрала в центрі Брюсселя майже 70 тис. учасників та глядачів.

Вперше гей-прайд відбувся в Брюсселі в 1996 році, тоді у події взяли участь лише 2,5 тис. учасників.

Традиційно, гей-прайд в Брюсселі завершує низку заходів, присвячених самому прайду, які тривають цілий тиждень, і починаються з прийняття представників асоціацій геїв, лесбіянок та транссексуалів в мерії міста.

Слоган нинішнього параду – “Гордість для кожного” (“Pride4Every1”).

Розпочався парад хвилиною мовчання в пам’ять про переслідуваних та вбитих у світі людей за свою сексуальну орієнтацію.

Після кількагодинної ходи центром Брюсселя учасники та гості параду змогли продовжити святкування у Прайд-селищі, що розташувалося поблизу від центральної площі бельгійської столиці.

Фото Сергій Воропаєва.