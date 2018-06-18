У Брюсселі пройшов 17-ий гей-прайд (фоторепортаж)

Як повідомляють організатори ходи, цього року вона зібрала в центрі Брюсселя майже 70 тис. учасників та глядачів. Вперше гей-прайд відбувся в Брюсселі в 1996 році, тоді у події взяли участь лише 2,5 тис. учасників. Слоган нинішнього параду – “Гордість для кожного” (“Pride4Every1”).
Брюссель. 18 травня. УНІАН. У суботу, 12 травня, в Брюсселі відбувся 17-ий традиційний гей-прайд.
Як повідомляють організатори ходи, цього року вона зібрала в центрі Брюсселя майже 70 тис. учасників та глядачів.
Вперше гей-прайд відбувся в Брюсселі в 1996 році, тоді у події взяли участь лише 2,5 тис. учасників.
Традиційно, гей-прайд в Брюсселі завершує низку заходів, присвячених самому прайду, які тривають цілий тиждень, і починаються з прийняття представників асоціацій геїв, лесбіянок та транссексуалів в мерії міста.
Слоган нинішнього параду – “Гордість для кожного” (“Pride4Every1”).
Розпочався парад хвилиною мовчання в пам’ять про переслідуваних та вбитих у світі людей за свою сексуальну орієнтацію.
Після кількагодинної ходи центром Брюсселя учасники та гості параду змогли продовжити святкування у Прайд-селищі, що розташувалося поблизу від центральної площі бельгійської столиці.
Майже 70 тис. осіб цього року взяли участь у гей-прайді, як його учасники та глядачі.
На багатьох будинках центру міста в день параду з`явилися райдужні прапори, а ось цю будівлю взагалі ”перетворили” на гей-палац.
Саму ходу відкривали барабанниці в рожевому, як не лише задавали ритм, але ще й підтанцьовували під нього.
Далі - колона людей з гаслами, що містять заклики припинити переслідування за сексуальну орієнтацію,
Ну і звичайно ж, величезний райдужній прапор, який несли кілька десятків волонтерів.
А ось і група з гаслами-нагадуваннями: ”Не все так рожево в Угорщині”, ”Не все так рожево в Росії”...
Ну чим не королеви балу?
Традиційно в ході бере участь машина Соціалістичної партії. Цього року в Брюссельському параді крім соціалістів, взяли участь також автомобілі консерваторів та франкомовної ”зеленої” партії.
Команда з регбі прямо під час ходи продовжувала тренування.
Райдужна майка - і такий самий райдужний настрій.
Жінка-вамп, теж учасниця ходи.
Знак ”V” - ”Перемога”, цей учасник гей-прайду демонструє невипадково. Адже ще 20 років тому уявити можливість самого факту вільного проведення такої ходи в Брюсселі було дуже складно.
Справжні дівчата не відриваються від телефонів навіть під час парадів
Мйже циганський барон
В такому платтячку не соромно було б пройтись і на показах моди ”от кутюр”
Прихильники шкіри та уніформи також повноправні учасники гей-прайду
На вулиці Брюсселя вийшла також невеличка колона майже римських лицарів
А ось і янгол, щоправда, чомусь чорний...
Учасники ходи із задоволенням позували для численних глядачів з фотоапаратами
Хлопчик чи то бджілка, чи то арештант...
Найстарший учасник гей-прайду вибрав для цього дня майже клоунський костюм
Фото Сергій Воропаєва.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter