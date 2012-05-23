Немиря: співпраця з Партією регіонів стає ризикованою для соціалістів

Страсбург. 23 травня. УНІАН. Співпраця з Партією регіонів збільшує ризики для репутації соціалістів Європарламенту.

Таку думку висловив кореспонденту УНІАН перший заступник голови партії “Батьківщина” Григорій Немиря.

“Окремо хотів би відзначити дуже важливе принципове питання щодо зростаючих репутаційних ризиків для групи соціалістів щодо їх меморандуму про співпрацю з Партією регіонів”, - сказав він.

Г.Немиря зазначив, що під час зустрічі з президентом групи Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів Європарламенту Ханнесом Свободою, яка відбулася у вівторок 22 травня, вони обговорювали це питання.

“(Він – УНІАН) підтвердив свою позицію, що він виступатиме проти продовження такої співпраці”, - сказав Г.Немиря.

Перший заступник голови партії “Батьківщина” також звернув увагу на те, що під час дебатів кілька депутатів зверталися до представників “соціалістів” з вимогою роз’яснити, чому “вони йдуть на такі неприпустимі компроміси, і як вони хочуть міняти цю ситуацію”.

Як повідомляв УНІАН, в ході дебатів віце-президент групи соціалістів Лібор Ручек зазначив, що меморандум з Партією регіонів спрямований на допомогу у розвитку як самої Партії регіонів так і країни в цілому. У свою чергу інший представник групи соціалістів, співголова Парламентськиї Асамблеї ЄвроНЕСТ (ЄС – країни “хідного партнерства) Крістіан Вігенін не виключив можливості розірвання меморандуму з Партією регіонів, якщо ситуація в країні не зміниться.