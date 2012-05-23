У Європарламенті відкрилася виставка українського художника Шишка

Брюссель. 23 травня. УНІАН. 22 травня в Європейському парламенті в Страсбурзі відкрилася виставка робіт українського художника-реаліста Григорія Шишка “Україна модерністів та імпресіоністів”.

Як повідомили УНІАН у представництві України при ЄС, виставку організовано за сприяння Представництва України при ЄС, групи Європейських консерваторів та реформістів Європейського парламенту, Бізнес-Ради Україна-ЄС за спонсорської підтримки компанії SCM.

Відкриваючи виставку, Представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв зазначив, що у дискусіях між Україною та ЄС на сьогодні багато говориться про “враження” як один з визначальних факторів перспектив розвитку відносин. У цьому зв`язку він висловив сподівання, що роботи Г.Шишка сприятимуть кращому розумінню України, створенню у відвідувачів нових яскравих вражень про Україну та її талановитий народ.

Користуючись нагодою, К.Єлісєєв також запросив присутніх відвідати незабаром матчі ЄВРО 2012 в Україні.

Участь у відкритті виставки взяли депутати Європейського парламенту, представники Європейських інституцій та дипломатичного корпусу.

У виставці представлені роботи митця з лондонської галереї “Danusha Fine Arts”.

Довідка УНІАН. Г.Шишко (1923-1994) - український художник-реаліст та імпресіоніст.

Лейтмотивом його робіт є індустріальне серце східної України, зокрема криворізькі шахти.