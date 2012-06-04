Lufthansa готова казати українцям правду про вартість квитків з самого початку...

Брюссель. 4 червня. УНІАН. Авіакомпанія Lufthansa заявляє про готовність з першого етапу он-лайн бронювання в Україні показувати реальну вартість авіаквитків з урахуванням усіх податків та зборів, якщо в Україні будуть законодавчо запроваджені такі вимоги.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив Директор корпоративних комунікацій в Європі Ааге Дюнхаупт.

“Немає ніякої дискримінації, оскільки в кожній країні є свої правила. У випадку, якщо Україна матиме правило про показ ціни з усіма нарахуваннями, ми будемо так само це робити там”, - заявив він, відповідаючи на запит УНІАН.

“Ми не порушуємо правил ЄС, оскільки Україна не є членом ЄС. Ми завжди застосовуємо відповідні місцеві закони. Для кожної країни світу ми застосовуємо відповідні закони”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня Європейська комісія заявила, що авіакомпанії Європи можуть вводити в оману споживачів за межами Європейської економічної зони щодо реальної ціни на авіаквитки, оскільки законодавство ЄС про захист прав споживачів поширюється лише на країни ЄС та Європейської економічної зони.

1-го листопада 2008 року в ЄС набула чинності Директива, яка вимагає від авіакомпаній оприлюднювати на своїх Інтернет-сайтах одразу реальну вартість квитка з усіма зборами та податками.

Директива передбачає, що повна ціна авіаквитків має демонструватися ще до початку бронювання квитка. Необов’язкові платежі також мають пропонуватися в “чіткій, прозорій та однозначний спосіб”.

На сьогодні при придбанні он-лайн квитків в Україні на сайті Lufthansa на першому етапі можна побачити лише вартість перельоту без урахування податків та аеропортових зборів.