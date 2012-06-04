У Франції запровадять малобюджетні швидкісні потяги

Брюссель. 4 червня. УНІАН. Французька залізнична компанія – SNCF – з наступного року планує запровадити малобюджетні швидкісні потяги за зразком малобюджетних авіакомпаній.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія французької “Le Figaro”.

Згідно з повідомленням, вартість проїзду в таких потягах становитиме менше 25 євро – мінімальної існуючої на сьогодні ціни на проїзд в швидкісних потягах у Франції.

Водночас, передбачається, що пасажири таких малобджетних потягів зможуть брати з собою не більше одного місця багажу. Крім того, у малобюджетних потягах не передбачатиметься жодних додаткових послуг, як і не передбачатиметься вагону-бару. При цьому, відправлятися такі потяги будуть не з центральних а з периферійних вокзалів великих міст.