У квітні рівень безробіття в ЄС практично не змінився

Брюссель. 4 червня. УНІАН. У квітні 2012 року рівень безробіття в єврозоні з урахуванням поправки на сезонність не змінився у порівнянні з березнем, і становив 11,0%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Рівень безробіття в усіх країнах - членах ЄС (ЄС-27) у квітні зріс порівняно з березнем – до 10,3% проти 10,2%.

У квітні 2012 року найнижчий рівень безробіття було зареєстровано в Австрії (3,9%), Нідерландах та Люксембурзі (по 5,2%) та Німеччині (5,4%).

Найвиший рівень безробіття у квітні 2012 р. спостерігався в Іспанії (24,3%), Греції (21,7% у лютому 2011), Латвії (15,2% у першому кварталі) та Португалії (15,2%).

За даними Євростату, в цілому в квітні не мали роботи 17,405 млн. осіб в єврозоні і 24,667 млн. – у ЄС-27.

У квітні 2011 року рівень безробіття в єврозоні становив 9,9%, в ЄС-27 – 9,5%.

До зони євро з січня 2011 року входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.