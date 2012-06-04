НАТО стурбоване заявами Росії про розміщення військ на кордонах

Брюссель. 4 червня. УНІАН. НАТО стурбоване заявами Росії про розміщення військ у кордонів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на пре-конференції Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

“Ми стурбовані деякими заявами з російського боку, в тому числі, щодо розміщення військ біля кордонів”, - сказав він.

Генсек НАТО наголосив, що Росія та НАТО мають давній досвід співпраці і багато спільних інтересів, в тому числі, у врегулюванні ситуації в Афганістані та боротьбі з піратством. При цьому, А.Ф.Расмуссен ще раз підкреслив, що система ПРО, яку збирається розгортати НАТО, не спрямована проти Росії.

Він також наголосив, що НАТО зацікавлене у подальшому розвитку відносин з Москвою.

“Наша мета - вивести ці відносини на інший рівень, щоб НАТО та Росія стали справді стратегічними партнерами, але для цього потрібна довіра”, - сказав Генсек НАТО.

Як повідомляв УНІАН, представники Росії неодноразово заявляли про можливість розміщення в Калінінградській області ракетних військ у відповідь на створення НАТО спільної системи протиракетної оборони (ПРО).