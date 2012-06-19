Грищенко їде в ОБСЄ

Брюссель. 19 червня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко виступить на засіданні Постійної Ради ОБСЄ у середу, 20 червня, у Відні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОБСЄ.

Згідно з повідомленням, український міністр розповість про основні завдання українського головування в Організації у 2013 році, в тому числі, про посилення ОБСЄ, просування її цінностей та реалізації зобов’язань в політично-військовому, економічному, природоохоронному та гуманітарному вимірах безпеки.

Міністр також обговорить зростаючу ефективність ОБСЄ у вирішенні конфліктів, в тому числі “заморожених”, а також питання взаємодії з іншими організаціями та партнерами.