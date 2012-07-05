Причиною катастрофи літака в 2009 стали техніка та помилки людей

Брюссель. 5 липня. УНІАН. Людський та технічні фактори спричинили загибель літака “Аеробус”, що здійснював в 2009 році рейс з Ріо-де-Жанейро до Парижа.

Про це йдеться в оприлюднених сьогодні остаточних висновках Бюро розслідувань та аналізу Франції.

У своєму докладі представники Бюро, зокрема, звернули увагу на несприятливі умови, в яких відбувався політ та недостаток інформації для пілотів, у тому в числі, через обмерзання окремих частин літака.

Відсутність повної інформації привела до того, що пілоти схвалили неправильні рішення у спробі вирівняти політ літака. При цьому, як зазначається в доповіді, їх рівень освіти та підготовки не був настільки високим для цього.

У доповіді також вказані і інші причини, що сприяли загибелі літака: проведення польоту в нічний час, в умовах турбулентності та відсутності видимості.

Як повідомляв УНІАН, літак авіакомпанії “Air France” розбився 31 травня 2009 року над Атлантичним океаном в районі Бразилії. Всі рештки літака були виявлені у квітні 2011 року.

В аварії загинули усі 228 пасажирів рейсу Ріо-де-Жанейро-Париж.