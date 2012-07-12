В ОБСЄ стурбовані забороною Мінська на виїзд представнику громадянського суспільства

Брюссель. 12 липня. УНІАН. Головуючий в ОБСЄ заступник прем’єр-міністра та міністр закордонних справ Ірландії Імон Гілмор висловив жаль з приводу заборони білоруською владою представникам громадянського суспільства Білорусі відвідати зустріч в рамках ОБСЄ у Відні, 11 липня.

Про це йдеться в його заяві, текст якої передано УНІАН.

Співголова громадянської ініціативи “За справедливі вибори” Віктор Корнієнко був запрошений для участі у дводенному засіданні з питань демократичних виборів у Відні, яке розпочинається сьогодні.

“Мені дуже жаль з рішення білоруської влади попередити В.Корнієнка від поїздки на цю зустріч. Участь представників громадянського суспільства була завжди у центрі діяльності ОБСЄ”, - зазначив І.Гілмор.

“Я закликаю владу Білорусі переглянути це рішення якомога швидше”, - додав він.

11 липня в аеропорту Мінська поставили В.Корнієнку у паспорт штамп про те, що йому заборонено виїзд з країни.