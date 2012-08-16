Українців найбільше серед легалізованих у Польщі іноземців

Варшава. 15 серпня. УНІАН. Польська влада вже видала громадянам іноземних держав, які нелегально жили у Польщі від моменту приєднання країни до Шенгенської зони, майже 3 тис. дозволів на легальне перебування, більше 1 тис. з яких отримали українці.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, за останніми даними польського Міністерства внутрішніх справ, громадяни України очолили список іноземців за кількістю отриманих дозволів, випередивши в`єтнамців, котрі подали найбільше заявок на легалізацію в рамках спеціальної акції - ”abolicja” - реалізованої в першій половині цього року.

”На даний момент легалізовано 2 тис. 831 іноземця, які перебували у Польщі, зокрема, без перерви щонайменше від 20 грудня 2007 року та жили в країні нелегально до моменту набуття чинності закону про легалізацію, тобто до 1 січня 2012 року”, - відзначили у прес-службі відомства.

Українці, за даними МВС Польщі, вже отримали близько 1,1 тис. дозволів із майже 2 тисяч заявок на легалізацію.

Громадяни В`єтнаму, котрі подали майже 2,2 тис. заявок, отримали 800 дозволів на легальне перебування у Польщі, а трійку лідерів замкнули громадяни Вірменії, які отримали близько 400 дозволів із понад 700 заявок.

Менше ста дозволів отримали громадяни Росії та Білорусі.

Польське міністерство нагадало, що виданий в рамках ”abolicji” дозвіл дає право легально перебувати у Польщі в найближчі два роки та працювати без необхідності офіційного дозволу на роботу.

Як повідомляв УНІАН, понад 9,5 тис. іноземців подали заявки на легалізацію у Польщі, яку країна проводила з 2 січня по 2 липня цього року.

За даними польської влади, крім українців, в`єтнамців та вірменів, заявки на легалізацію найчастіше подавали громадяни Пакистану (майже 1,4 тис. заявок), Бангладешу (близько 750), Китаю (майже 500) та Індії (понад 450).

Довідка УНІАН. Акцію за легалізацію нелегальних мігрантів у Польщі ініціювали у 2010 році громадянки України, які спільно з представниками польських громадських організацій написали відповідне звернення до представників польської влади.

Польське МВС перед початком легалізації оцінювало кількість нелегалів в країні у 50 тис., в той час як представники низки організацій говорили, що їх може бути навіть у 10 разів більше.

У рамках попередніх двох ”abolocij”, які проводилися у Польщі в 2003 році (перед приєднанням до Євросоюзу) та в 2007 роках (перед вступом до Шенгену), свій статус легалізувало менше 4 тис. осіб, що експерти пояснили дуже жорсткими тодішніми умовами отримання дозволу на легальне перебування.