Єфремов завпевнив представників ПАРЄ, що його партія хоче чесних виборів

Київ. 21 вересня. УНІАН. Народний депутат України, голова парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов відзначив, що проведення чесних і прозорих виборів - це основне завдання для ПР.

Про це він повідомив під час зустрічі з членами передвиборної місії спостереження за парламентськими виборами в Україні 28 жовтня 2012 року Спеціального комітету Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

“Для нас як для правлячої партії дуже важливо, щоб вибори до парламенту пройшли чесно і прозоро. І ми поетапно йдемо до розв’язання цих завдань”, - підкреслив політик.

Також О.Єфремов повідомив, що було дуже важливо прийняти закон для забезпечення демократичних виборів. “Приймаючи закон про вибори народних депутатів, ми довго і предметно консультувалися з європейськими інституціями, у тому числі і з представниками Венеціанської комісії”, - повідомив він.

“Це, мабуть, єдиний документ (закон про вибори) за останні роки, який було прийнято у парламенті за допомогою консенсусу. За цей закон проголосували як представники більшості, так і представники опозиції. Причому, після його ухвалення лідери опозиції назвали даний документ своєю перемогою”, - заявив парламентарій.

Голова парламентської фракції ПР звернув увагу на те, що сьогодні всі соціологічні дослідження свідчать, що Партія регіонів є лідером майбутніх виборів.

“Але ми все частіше від представників опозиції почали чути заяви про те, що вибори будуть сфальсифікованими. Причому, як правило, це подається так: якщо опозиція виграє вибори, то ці вибори будуть визнані дійсними, в іншому разі - вибори будуть недійсними”, - підкреслив він.

Щоб уникнути можливих фальсифікацій на виборах, як повідомив О.Єфремов, було ухвалено рішення встановити на всіх виборчих дільницях веб-камери для фіксації виборчого процесу. “Але, на наше здивування, чомусь це теж викликало критику з боку представників опозиції”, - сказав депутат.

“Ми сподіваємося, що нам вдасться зробити все можливе, щоб вибори пройшли прозоро, щоб ні у кого не було сумнівів у їх чесності. Для нас як для партії влади - це основне завдання, яким висуває сьогодні і Президент України Віктор Янукович”, - резюмував парламентарій.