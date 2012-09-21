Єфремов завпевнив представників ПАРЄ, що його партія хоче чесних виборів
Кадже, що до цього йдуть поетапно...
Київ. 21 вересня. УНІАН. Народний депутат України, голова парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов відзначив, що проведення чесних і прозорих виборів - це основне завдання для ПР.
Про це він повідомив під час зустрічі з членами передвиборної місії спостереження за парламентськими виборами в Україні 28 жовтня 2012 року Спеціального комітету Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.
“Для нас як для правлячої партії дуже важливо, щоб вибори до парламенту пройшли чесно і прозоро. І ми поетапно йдемо до розв’язання цих завдань”, - підкреслив політик.
Також О.Єфремов повідомив, що було дуже важливо прийняти закон для забезпечення демократичних виборів. “Приймаючи закон про вибори народних депутатів, ми довго і предметно консультувалися з європейськими інституціями, у тому числі і з представниками Венеціанської комісії”, - повідомив він.
“Це, мабуть, єдиний документ (закон про вибори) за останні роки, який було прийнято у парламенті за допомогою консенсусу. За цей закон проголосували як представники більшості, так і представники опозиції. Причому, після його ухвалення лідери опозиції назвали даний документ своєю перемогою”, - заявив парламентарій.
Голова парламентської фракції ПР звернув увагу на те, що сьогодні всі соціологічні дослідження свідчать, що Партія регіонів є лідером майбутніх виборів.
“Але ми все частіше від представників опозиції почали чути заяви про те, що вибори будуть сфальсифікованими. Причому, як правило, це подається так: якщо опозиція виграє вибори, то ці вибори будуть визнані дійсними, в іншому разі - вибори будуть недійсними”, - підкреслив він.
Щоб уникнути можливих фальсифікацій на виборах, як повідомив О.Єфремов, було ухвалено рішення встановити на всіх виборчих дільницях веб-камери для фіксації виборчого процесу. “Але, на наше здивування, чомусь це теж викликало критику з боку представників опозиції”, - сказав депутат.
“Ми сподіваємося, що нам вдасться зробити все можливе, щоб вибори пройшли прозоро, щоб ні у кого не було сумнівів у їх чесності. Для нас як для партії влади - це основне завдання, яким висуває сьогодні і Президент України Віктор Янукович”, - резюмував парламентарій.