Українці Італії побоюються зриву виборів за кордоном

Брюссель. 10 жовтня. УНІАН. Українці Італії побоюються, що вибори за кордоном будуть заблоковані технічно.

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький.

“Цими днями дільничі виборчі комісії в Італії отримали списки виборців. Вперше списки виборців складені не в алфавітному порядку за прізвищами, а - за місцем проживання, і то хаотично і не системно. В одних випадках, адреса починається з міста, в інших з вулиці”, - сказав він.

О.Городецький зазначив, що навіть сам факт транслітерації іноземних адрес українською мовою є абсолютно незрозумілим і не потрібним, адже одне і теж іноземне слово можна написати українською в різний спосіб, а “формування списку за «транслітерованими» адресами - це взагалі абсурд”.

“Це викличе хаос і непорозуміння в день виборів. Адже, щоб знайти себе в списках, виборець змушений буде потратити багато часу, як і член виборчої комісії, а , враховуючи, що лише в попередніх списках на римській дільниці є майже 2 000 осіб, то можна собі тільки уявити, яка ситуація буде в день виборів біля стенду зі списками і на дільниці в цілому”, - сказав О.Городецький.

Він зазначив, що, очевидно. При формуванні списків Центральна виборча комісія керувалася нормою частини 3 статті 39 Закону про вибори, відповідно до якої, виборці включаються до попереднього списку так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою житла були розміщені поруч.

“Але якщо в Україні це положення ще може мати якесь логічне пояснення, то на закордонних дільницях його застосовувати взагалі не можна, бо поруч опиняються виборці, що живуть на вулиці Ґарібальді (або Гарібальді) в Римі і Флоренції, а, для прикладу, виборець з одноіменної вулиці з Вітербо може бути взагалі в іншому місці, бо його адреса написана, починаючи з назви міста. Крім того, люди за кордоном часто змінюють адресу через зміну місця праці і тому можуть просто не пам’ятати адреси на час постановки на консульський облік», - сказав голова Християнського товариства українців Італії.

“Поки ще можна виправити ситуацію, звертаємося до голови ЦВК і до міністра закордонних справ негайно втрутитися в цю ситуацію і при виготовленні остаточних списків розмістити виборців в алфавітному порядку за прізвищами”, - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, парламентські вибори в Україні відбудуться 28 жовтня.