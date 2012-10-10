Українці Італії побоюються зриву виборів за кордоном
Через проблеми зі списками...
Брюссель. 10 жовтня. УНІАН. Українці Італії побоюються, що вибори за кордоном будуть заблоковані технічно.
Про це кореспонденту УНІАН заявив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький.
“Цими днями дільничі виборчі комісії в Італії отримали списки виборців. Вперше списки виборців складені не в алфавітному порядку за прізвищами, а - за місцем проживання, і то хаотично і не системно. В одних випадках, адреса починається з міста, в інших з вулиці”, - сказав він.
О.Городецький зазначив, що навіть сам факт транслітерації іноземних адрес українською мовою є абсолютно незрозумілим і не потрібним, адже одне і теж іноземне слово можна написати українською в різний спосіб, а “формування списку за «транслітерованими» адресами - це взагалі абсурд”.
“Це викличе хаос і непорозуміння в день виборів. Адже, щоб знайти себе в списках, виборець змушений буде потратити багато часу, як і член виборчої комісії, а , враховуючи, що лише в попередніх списках на римській дільниці є майже 2 000 осіб, то можна собі тільки уявити, яка ситуація буде в день виборів біля стенду зі списками і на дільниці в цілому”, - сказав О.Городецький.
Він зазначив, що, очевидно. При формуванні списків Центральна виборча комісія керувалася нормою частини 3 статті 39 Закону про вибори, відповідно до якої, виборці включаються до попереднього списку так, щоб відомості про виборців з однаковою адресою житла були розміщені поруч.
“Але якщо в Україні це положення ще може мати якесь логічне пояснення, то на закордонних дільницях його застосовувати взагалі не можна, бо поруч опиняються виборці, що живуть на вулиці Ґарібальді (або Гарібальді) в Римі і Флоренції, а, для прикладу, виборець з одноіменної вулиці з Вітербо може бути взагалі в іншому місці, бо його адреса написана, починаючи з назви міста. Крім того, люди за кордоном часто змінюють адресу через зміну місця праці і тому можуть просто не пам’ятати адреси на час постановки на консульський облік», - сказав голова Християнського товариства українців Італії.
“Поки ще можна виправити ситуацію, звертаємося до голови ЦВК і до міністра закордонних справ негайно втрутитися в цю ситуацію і при виготовленні остаточних списків розмістити виборців в алфавітному порядку за прізвищами”, - підкреслив він.
Як повідомляв УНІАН, парламентські вибори в Україні відбудуться 28 жовтня.