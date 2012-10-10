Україна розширить свою присутність в Косово
29 військовослужбовців будуть направлені до кінця року
Брюссель. 10 жовтня. УНІАН. Україна до кінця року направить до Косово додатковий інженерний підрозділ.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Місії України при НАТО за підсумками дводенного засідання Північно-Атлантичної Ради (ПАР) на рівні міністрів оборони.
Згідно з повідомленням, Україну на цьому засідання представляв міністр оборони Дмитро Саламатін.
“В ході виступу (під час засідання ПАР з країнами-контрибуторами операції сил НАТО в Косово – УНІАН) міністром оборони України було, зокрема, наголошено на послідовній позиції України щодо стабілізації безпекової ситуації в Косово. У цьому контексті було заявлено, що на прохання НАТО Україною прийнято рішення додатково розгорнути до кінця року в рамках КФОР інженерний підрозділ”, - написано в повідомленні.
За інформацією УНІАН з джерел, близьких до учасників засідання, загалом Україна направить до Косово додатково 29 осіб, збільшивши свою присутність до 163 військовослужбовців.
Як зазначив Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен на підсумковій прес-конференції, на сьогодні НАТО не планує скорочувати свою присутність в Косово.
“У нас немає ніяких планів зменшити присутність військ в Косово”, - сказав він.
Тим часом міністр оборони України залишився недоступним для коментарів.