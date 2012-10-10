Міністри оборони України та Польщі узгодили напрямки співробітництва

Київ. 10 жовтня. УНІАН. Міністри оборони України та Польщі Дмитро Саламатін і Томаш Семоняк узгодили напрями оборонного співробітництва між країнами.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, про це йшлося за зустрічі Д.Саламатіна й Т.Семоняка у штаб-квартирі НАТО в рамках засідання Північноатлантичної ради на рівні керівників оборонних відомств з країнами – контрибуторами операції Сил НАТО у Косово (КФОР).

Сторони погодили напрями, за якими оборонне співробітництво розвиватиметься надалі. Зокрема, в рамках проектів країн Вишеградської четвірки, міжнародної миротворчої діяльності, створення спільної литовсько-польсько-української бригади, військово-технічного співробітництва, подальшої професіоналізації Збройних сил, підготовки представників Збройних сил України у польських військових навчальних закладах, а також стажування фахівців Міністерства оборони України у Міністерстві національної оборони Республіки Польща.

Також міністри висловили переконання, що співробітництво між Україною та Польщею в оборонній сфері за останні два роки значно активізувалося.

Д.Саламатін і Т.Семоняк домовилися про поглиблення і розширення двосторонніх контактів між міністерствами оборони та генеральними штабами України і Республіки Польща на всіх рівнях.