Український підрозділ у Косово може бути розміщено у листопаді

Брюссель. 10 жовтня. УНІАН. Український інженерний підрозділ з 29-ти військовослужбовців, може бути розміщений у Косово вже у листопаді.

Про це українським журналістам по завершенню дводенного засідання Північно-Атлантичної Ради на рівні міністрів оборони в Брюсселі повідомив голова Місії України при НАТО Ігор Долгов.

“Сподіваюся, що це буде вже ближчим часом. В листопаді планується дислокація нашого підрозділу до Косово”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Україна на прохання НАТО погодилася до кінця року ввести в Косово інженерний підрозділ, збільшивши свою присутність в цій країні до 163 військовослужбовців.