Саламатін каже про важливість конструктивної співпраці з НАТО

Київ. 10 жовтня. УНІАН. Для України важливе конструктивне партнерство з НАТО.

Про це заявив міністр оборони України Дмитро Саламатіна під час зустрічі у Брюсселі із заступником генерального секретаря НАТО послом Александром Вершбоу, повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міноборони.

В контексті подальшого співробітництва України з Північноатлантичним альянсом міністр зазначив, що воно розвивається на всіх рівнях. Тільки у цьому році відбулося дві зустрічі Президента України з Генеральним секретарем НАТО, при цьому остання – у вересні, додав він.

За словами Д.Саламатіна, Річна національна програма співробітництва Україна-НАТО залишається основним програмним документом системного коротко- та середньострокового співробітництва з Альянсом.

«Пріоритетним напрямом для України і надалі залишатиметься участь у миротворчих операціях під проводом НАТО. У 2013 році до антипіратської операції “Океанський щит” буде залучений фрегат “Гетьман Сагайдачний”, – зазначив він.

Міністр оборони України підкреслив, що співпраця продовжуватиметься і в рамках інших існуючих проектів, зокрема професіоналізації Збройних сил, утилізації боєприпасів та легкої стрілецької зброї.

В ході зустрічі сторони визначили подальші заходи щодо підтримання воєнно-політичного діалогу.

Під час візиту української військової делегації до штаб-квартири НАТО також відбулися двосторонні зустрічі Дмитра Саламатіна з міністром оборони США Леоном Панеттою, міністром національної оборони Туреччини Ісметом Уілмазом, міністром оборони Вірменії Сейраном Оганяном, міністром оборони Латвії Артісом Пабріксом, міністром оборони Азербайджанської Республіки Сафаром Абієвим та міністром оборони Ісламської Республіки Афганістан Бісміллою Мохаммаді.