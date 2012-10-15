У Бельгії фламандські націоналісти отримали значну підтримку на місцевих виборах

Брюссель. 15 жовтня. УНІАН. У Бельгії фламандські націоналісти з партії “Новий фламандський Альянс” отримали значну підтримку на місцевих виборах, які відбулися 14 жовтня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, лідер партії Барт Де Вевер, очевидно, стане бургомістром найбільшого фламандського міста Антверпена, де очолюваний ним список партії отримав підтримку 36,3% виборців. Соціалісти, представник яких був бургомістром Антверпена до останнього часу, отримали лише 29,6% голосів.

Лідер “Нового фламандського альянсу”, який виступає за відділення Фландрії, вже заявив про те, що закличе федеральний уряд країни, очолюваний франкомовним соціалістом Еліо Ді Рупо до спільної роботи над новою конфедеративною реформою. “Цей уряд (Бельгії 0 УНІАН)... не підтримується фламандцями”, - сказав Б.Де Вевер.

За попередніми даними, партія “Новий фламандський Альянс” отримала перевагу в більшості комун Фландрії. Таким чином, як відзначають місцеві ЗМІ, питання майбутнього цілісності Бельгії знову відкрито.

Що ж до виборів у Валлонії та столичному регіоні – Брюсселі, то тут очевидних переможців немає. Разом з тим, місцеві ЗМІ повідомляють про зменшення підтримки соціалістів та посилення позицій право-ліберальним “Реформаторським рухом” и екологічною партією “Еколо”.