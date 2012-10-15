ЄС в 19-ий раз посилив санкції проти Сирії

Брюссель. 15 жовтня. УНІАН. Рада закордонних справ ЄС на своєму засіданні у Люксембурзі в 19-ий раз посилила санкції проти Сирії.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія французької Liberation.

За даними видання, в цілому, нові санкції торкнуться 28 чиновників режиму Башара Ассада та ще двох компаній.

Санкції передбачають заборону на в’їзд до ЄС та заморожування активів фізичних та юридичних осіб в Європі.

Нинішнє рішення розширило перелік сирійських чиновників, яким заборонено в’їзд до ЄС та чиї активи в Європі заморожені до 181, а перелік компаній – до 54.