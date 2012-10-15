ЄС на рік продовжив санкції проти Білорусі

Люксембург. 15 жовтня. УНІАН. Рада закордонних справ ЄС на своєму сьогоднішньому засіданні у Люксембурзі вирішила продовжити на рік дію санкцій проти Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у висновках, схвалених Радою.

В документі, зокрема, зазначається, що через те, що не всі політичні в’язні звільнені, жоден звільнений – не реабілітований, а також через відсутність покращення в сфері поваги до прав людини, верховенства права та демократичних принципів, дія санкцій продовжується до 31 жовтня 2013 року.

У схваленому сьогодні документі міністри закордонних справ ЄС нагадали, що останні парламентські вибори в Білорусі стали ще одною втрачено можливістю провести вибори відповідно до стандартів ОБСЄ та міжнародних зобов’язань Білорусі. Крім того, Рада закликала офіційний Мінськ приділити належну увагу рекомендаціям місії ОБСЄ і вирішити виявлені проблеми у співпраці з ОБСЄ.

У висновках міністри привітали звільнення одного з політичних в’язнів – Сергія Коваленка – однак висловили стурбованість у звєязку з тим, що його звільнення було обумовлено необхідністю звертатися до Президента країни про помилування.

“Рада ще раз закликає до негайного звільнення та реабілітації всіх політичних в’язнів, що залишилися”, - написано в документі.

Міністр також закликали Мінськ поважати дипломатичний імунітет та привілеї іноземних дипломатів і дати їм можливість повністю виконувати свої функції.

Окрему увагу міністри звернули на співпрацю з громадянським суспільством, зазначивши, що така робота має бути посилена в подальшому.

Крім того, Рада ЄС ще раз підтвердила готовність розпочати переговори з Білоруссю про угоди про спрощення візового режиму та реадмісію, і висловила жаль відсутністю відповіді з боку офіційного Мінська на цю пропозицію, яка вперше була висловлена в червні 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні санкції стосуються 243 чиновників Білорусі і передбачають заборону на в’їзд до ЄС та заморожування активів. Крім того, під дію санкцій підпадають 32 білоруських підприємства, чиї активи в Європі заморожені.