МЗС Білорусі: Рішення Ради ЄС заморожує відносини

Мінськ. 15 жовтня. УНІАН. МЗС Білорусі заявляє, що рішення Ради ЄС фактично заморожує відносини між Білоруссю і Євросоюзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сказав начальник управління інформації – прес-секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних, коментуючи сьогоднішнє рішення ЄС.

«Сьогоднішні рішення Ради ЄС фактично заморожують відносини між Білоруссю і Європейським Союзом на рівні, який об`єктивно не може влаштовувати жодну із сторін», - наголосив А.Савіних.

Він зазначив, що білоруська сторона не піддаватиметься тиску.

«Ми вважаємо, що така політика ЄС не сумісна з добросусідськими взаєминами. Подолання існуючих розбіжностей можливе тільки на основі руху сторін назустріч одна одній», - сказав прес-секретар МЗС Білорусі.

А.Савіних наголосив, що Білорусь закликає ЄС відмовитися від санаційного мислення і своєю чергою зробити зусилля щодо відновлення атмосфери взаємної довіри.

«Білоруська сторона заявляє про свою принципову зацікавленість у конструктивному і поважному діалозі з ЄС і готова до спільної роботи в цьому напрямі», - зазначив офіційний представник МЗС Білорусі.

Як повідомляв УНІАН раніше, 15 жовтня Рада міністрів закордонних справ ЄС подовжила дію санкцій щодо Білорусі до 31 жовтня 2013 року.

Довідка УНІАН. Нині під візові та економічні санкції ЄС підпадають 243 фізичних і 32 юридичних особи, зокрема Президент Білорусі Олександр Лукашенко.