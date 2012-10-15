ЄС посилив санкції проти Ірану

Брюссель. 15 жовтня. УНІАН. Рада з питань закордонних справ ЄС на своєму сьогоднішньому засіданні в Люксембурзі схвалила рішенням, яким значно посилила санкції проти Ірану у зв’язку з продовженням ним своєї ядерної програми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради ЄС, нові санкції, зокрема, передбачають заборону на фінансові трансакції між банками ЄС та банками Ірану, крім тих, що будуть завчасно погоджені відповідними компетентними органами країн-членів, відповідно до встановлених вимог.

Крім того, Рада вирішила посилити обмежувальні заходи проти Центрального банку Ірану, а також запровадити нові обмеження в сфері торгівлі.

Так, рішення забороняє експорт до Ірану товарів, що можуть використовуватися для ядерної програми, в тому числі, графіту, алюмінію та сталі, а також програмного забезпечення, яке може використовуватися для забезпечення виробничого процесу.

Рада ЄС також заборонила імпорт газу з Ірану, а також усі фінансові та страхові операції щодо імпорту, придбання або транспортування іранського газу.

Крім того, сьогоднішнім рішенням, міністри країн-членів ЄС заборонили європейським танкерам брати участь у перевезенні іранської нафти. Європейським суднобудівельникам заборонено будувати нові танкери для Ірану, або постачати в країну технології та обладнання, які можуть бути використані для оновлення танкерного флоту.

Крім того, нові санкції стосуються додатково 34-х іранських компаній, активи яких в ЄС мають бути заморожені, і одного чиновника, якому забороняється в’їзд до ЄС, і чиї активи в ЄС будуть заморожені.

Нові санкції наберуть чинності 16 жовтня.