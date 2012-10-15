Країни ЄС замислились над відновленням віз для Балкан

Брюссель. 15 жовтня. УНІАН. 6 країн-членів Європейського Союзу просять Єврокомісію сприяти у досягненні до кінця року домовленості щодо захисного механізму, який дасть можливість відновлювати візовий режим для країн Західних Балкан.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Мікелє Черконе.

За його словами, у своєму листі міністри внутрішніх справ Бельгії Люксембургу, Німеччини, Франції, Австрії та Нідерландів висловлюють стурбованість значним зростанням шукачів притулку з 5-ти Балканських країн, що отримали безвізовий режим з ЄС – колишньої югославської республіки Македонія, Сербії, Чорногорії, Албанії, Боснії та Герцеговини.

“Вони просять на наступному засіданні Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС розглянути третій звіт Комісії щодо безвізового режиму, а також просять узгодити якомога швидше захисний механізм, який дасть можливість у майбутньому відновлювати візи у випадку суттєвих проблем”, - сказав М.Черконе.

“Комісар з питань внутрішніх справ Сесілія Мальмстрьом говорила багато разів, що безвізовий режим – це велике досягнення, велика свобод, але вона має супроводжуватися великою відповідальністю. І тепер завдання цих країн, їх урядів та громадян довести. Що вони можуть взяти на себе таку відповідальність”, - додав він.

М.Черконе, який є речником комісара з питань внутрішніх справ ЄС, зазначив, що зараз запропонований Єврокомісією захисний механізм, який дасть можливість відновлювати візовий режим, обговорюється Радою ЄС та Європарламентом.